De l’acide toxique dans des compléments alimentaires : auditions menées au siège de Kobayashi Pharmaceutical

Dans l’affaire du complément alimentaire à base de levure de riz rouge qui a déjà entraîné la mort de 5 personnes et provoqué 196 hospitalisations pour maladies rénales, le ministère de la Santé et le gouvernement municipal d’Osaka ont mené des auditions samedi au siège de Kobayashi Pharmaceutical. Ils ont notamment examiné la structure opérationnelle de la société et les mesures prises après le début du scandale sanitaire.

L’enquête a récemment révélé que de l’acide pubérulique, une substance dérivée de la moisissure bleue (Penicillium italicum), agent de pourriture des agrumes, avait été détectée dans le produit incriminé, appelé « Benikoji CholesteHelp ».

Selon le ministère, cet acide est hautement toxique et ne fait ordinairement pas partie des composants des compléments alimentaires. Il a pourtant été découvert dans les produits fabriqués entre avril et octobre de l’année dernière, et il semblerait que les compléments préparés en septembre sont ceux qui en contenaient le plus.

Le siège de Kobayashi Pharamaceutical, à Osaka



Le président de la société, Kobayashi Akihiro

