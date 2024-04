Plus de 700 municipalités pourraient disparaître à cause de la baisse du nombre de jeunes femmes

Actualités

Selon un rapport d’un comité d’experts du secteur privé dirigé par Mimura Akio, ancien président de la Chambre japonaise de Commerce et d’Industrie, plus de 700 municipalités du Japon seraient menacées de disparition en raison de la baisse continue du nombre de jeunes femmes qui y habitent.

Le groupe prévoit que leur population dans 744 communes chute d’au moins la moitié d’ici 2050. Parmi elles, 165 se trouvent dans le Tôhoku, au nord-est du pays. L’île de Kyûshû et Okinawa, au sud-ouest, seraient en revanche les moins touchées, avec 76 municipalités.

L’étude s’est basée sur les estimations démographiques région par région jusqu’en 2050 publiées en décembre dernier par l’Institut national de recherche sur la Population et la Sécurité sociale. Les spécialistes se sont penchés sur l’évolution du nombre de femmes qui sont les plus susceptibles d’accoucher (c’est-à-dire entre 20 et 39 ans).

Le chiffre évalué en 2014 avait été de 896 municipalités. Il a été revu à la baisse grâce à l’augmentation de la présence étrangère, mais cela n’empêche pas la dénatalité de se poursuivre.



Mimura Akio

