Le Japon n’a pas envoyé de représentant à l’investiture de Vladimir Poutine

Le gouvernement japonais n’a pas envoyé de représentant à la cérémonie d’investiture de Vladimir Poutine le 7 mai. Le président russe entame son cinquième mandat au Kremlin, qui durera six ans.

Le porte-parole de l’exécutif Hayashi Yoshimasa a dit que l’ambassade du Japon en Russie avait reçu une invitation de dernière minute à l’événement.

Cette décision de Tokyo symbolise une nouvelle fois les détériorations des relations entre les deux pays, rendant encore moins probable la reprise des discussions.

Dès le début de l’invasion de l’Ukraine en février 2022, le Japon avait condamné la Russie et s’était positionné sur la même ligne que la communauté internationale en imposant des sanctions de plus en plus sévères concernant des interdictions d’importations et le gel d’avoirs de hauts responsables russes. En parallèle, une assistance financière, militaire et humanitaire avait été mise en place pour aider l’Ukraine, et une grande conférence sur la reconstruction du pays s’était tenue en février dernier.

La Russie de son côté avait suspendu les négociations sur un traité de paix avec le Japon, qui déboucherait sur la résolution du litige des Territoires du Nord (îles Kouriles) contrôlés par Moscou mais revendiqués par Tokyo. Il y a trois mois, la Russie a déclaré qu’il était « impossible » de reprendre les discussions à ce sujet.



Le porte-parole du gouvernement japonais Hayashi Yoshimasa

