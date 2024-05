Le service de covoiturage plus utilisé que les taxis à Tokyo pour le premier mois

Actualités

Selon un rapport du ministère des Transports, le service de covoiturage mis en place à Tokyo et d’autres zones depuis le début du mois dernier a été bien plus employé que le taxi classique.

À la date du 5 mai, les usagers y ont recouru 12 628 fois, et dans les 23 arrondissements de la capitale, le taux horaire d’utilisation a été le double de celui des taxis.

Ce système où des automobilistes non professionnels peuvent proposer à des particuliers de payer pour se faire conduire « commence à modifier les modes de transport », a dit le ministre Saitô Tetsuo, tout en précisant qu’il était trop tôt pour juger de l’efficacité du service. Celui-ci est géré par des entreprises de taxi et les tarifs sont identiques à ceux des taxis. Il est actuellement opérationnel à Tokyo et les villes voisines de Yokohama et Kawasaki, mais aussi à Kyoto et Nagoya. Il débutera à Karuizawa (préfecture de Nagano) à la fin du mois.

Le gouvernement avait décidé d’autoriser le lancement du covoiturage afin de faire face à la sévère pénurie de chauffeurs de taxi dans le pays.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]