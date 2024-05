Un comité d’experts propose de redéfinir les personnes âgées comme ayant « 70 ans ou plus »

Actualités

Le Conseil sur l’économie et la politique fiscale, un comité non gouvernemental, a proposé de modifier la définition de la « personne âgée » en décalant la tranche d’âge de « 65 ans et plus » à « 70 ans et plus », en se basant sur l’allongement de l’espérance de vie.

Le groupe a expliqué que pour que le Japon puisse atteindre une croissance économique d’au moins 1 % après inflation, un chiffre considéré comme le minimum pour soutenir son système de sécurité sociale, il était primordial de promouvoir la participation des femmes et des personnes âgées dans le monde professionel et d’améliorer les conditions de travail des jeunes.

« Nous devons créer une société avec un niveau de bien-être élevé dans laquelle chacun peut jouer un rôle actif », a souligné le Premier ministre Kishida Fumio lors de la réunion du Comité le 23 mai.

Le dirigeant japonais a dit qu’un programme de soutien renforcé à la reconversion professionnelle sera intégré dans les directives annuelles sur la stratégie économique et fiscale, qui seront publiées au mois de juin, afin que chaque individu, quelque soit son sexe ou son âge, puisse continuer de travailler s’il le souhaite.



Le Premier ministre Kishida Fumio

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]