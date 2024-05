Une cérémonie à Okinawa pour fêter l’avancée de la reconstruction du château de Shuri

Actualités

Le 27 mai à Naha, dans la préfecture d’Okinawa, s’est tenue une cérémonie pour fêter l’achèvement de la charpente du pavillon principal (seiden) du château de Shuri, dont une grande partie de sa structure avait été détruite par un incendie en il y a cinq ans.

Des charpentiers vêtus d’habits traditionnels ont effectué un rituel pour marquer l’installation de la faîtière de la toiture et ont prié pour la sécurité des travaux et de l’édifice.

« Je suis heureux et soulagé d’être arrivé à cette étape », s’est enthousiasmé Kondô Katsuaki, le maître charpentier responsable de la construction. « De nombreux visiteurs viennent sur le site des travaux, et je ressens leurs attentes. »

Le château de Shuri est inscrit au patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco. Le 31 octobre 2019, l’architecture avait été en proie à des flammes embrasant près de 4 200 mètres carrés de terrain, dont les pavillons principal, nord et sud. Aucune victime n’avait été reportée.

C’est depuis 1429 et l’établissement du royaume de Ryûkyû, un domaine qui payait un tribut à la Chine tout en gardant son indépendance politique, que le château de Shuri a été choisi pour devenir le centre politique et culturel du territoire. Jusqu’à ce que 450 ans plus tard, en 1879, le Japon annexe les Ryûkyû pour en faire la préfecture d’Okinawa.

Le château de Shuri a cependant été détruit par les flammes pendant la Seconde Guerre mondiale, puis a été reconstruit en 1992. Depuis 2000, le monument fait partie du groupe de sites que l’Unesco a inscrit sur sa liste du patrimoine mondial de l’humanité sous le nom de « Sites de Gusuku et Propriétés Associées du Royaume de Ryûkyû ».

