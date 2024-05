Un train de luxe sera lancé dans la préfecture de Shizuoka à la fin de l’année

Actualités



Le Royal Express

Les compagnies ferroviaires JR Tokai et Tokyu ont annoncé jeudi le lancement d’un train touristique de luxe dans la préfecture de Shizuoka de novembre à décembre. L’objectif étant de promouvoir la revitalisation de cette région de la côte centre-est du pays.

Les passagers du Royal Express, un train de huit wagons, pourront profiter de vues magnifiques sur le mont Fuji et le lac Hamana, tout en dégustant de la cuisine française et japonaise préparée à partir de produits locaux.

Les tarifs sont proposés à partir de 750 000 yens (4 400 euros) pour un voyage de quatre jours et trois nuits, et jusqu’à 30 passagers seront acceptés pour chacun des six trajets effectués au cours de ces deux mois. Les demandes en ligne et par courrier seront acceptées à partir du 31 mai, et les billets seront vendus par tirage au sort.

Lors d’une conférence de presse, le président de JR Tokai, Niwa Shunsuke, a déclaré que l’entreprise était impatiente de faire découvrir l’attrait de Shizuoka au plus grand nombre. Le président de Tokyu, Horie Masahiro, a exprimé l’espoir de contribuer à la revitalisation de la région de Shizuoka.



Niwa Shunsuke de JR Tokai (gauche) et Horie Masahiro, de Tokyu, le 30 mai

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]