Record battu du plus jeune japonais à faire le tour du monde à la voile sans escale

Actualités

À 24 ans et 9 mois, Kimura Hirotsugu est devenu le plus jeune japonais à accomplir un tour du monde en solitaire à la voile sans escale et sans avoir reçu d’approvisionnement.

Ce jeune employé d’entreprise, résidant à Nishinomiya, dans la préfecture de Hyôgo, a ainsi battu le précédent record de 26 ans et 10 mois établi il y a trente ans déjà par l’aventurier Shiraishi Kôjirô.

Après un périple de 230 jours, Kimura est arrivé dans un port de Nishinomiya vers 10 h 30 ce dimanche, où une centaine de personnes l’attendaient pour l’acclamer. Parmi elles, Horie Kenichi qui, il y a tout juste deux ans, était devenue la personne la plus âgée de l’histoire à traverser le Pacifique en solitaire sans escale. Il avait 83 ans.

Kimura avait mis les voiles en octobre 2023 vers le Pacifique Est et était passé par les pointes sud de l’Amérique du Sud et de l’Afrique.



Kimura Hirotsugu arrivant au port de Nishinomiya le 9 juin

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]