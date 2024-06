Le grand architecte Maki Fumihiko, lauréat du prix Pritzker en 1993, est décédé

Actualités

L’architecte Maki Fumihiko, qui avait obtenu le prix Pritzker en 1993, est décédé le 6 juin dernier à 95 ans. L’information a été relayée le 12.

Né dans la capitale en 1928, il étudie à la faculté d’architecture de l’Université de Tokyo puis sort diplômé de l’école de design de l’université Harvard. Il y travaille par ailleurs en tant que professeur associé, ainsi qu’à l’Université de Washington, pour ensuite rentrer au Japon en 1965 où il y ouvre son propre cabinet d’architecture « Maki and Associates ». Il enseigne aussi à l’Université de Tokyo entre 1979 et 1989. Quatre ans plus tard, il devient le lauréat du prix Pritzker, considéré comme le prix Nobel d’architecture.

Parmi ses réalisations, citons le Makuhari Messe (1989), dans la préfecture de Chiba, où se déroulent de grands événements comme le Comic Con, mais également le Musée d’art moderne de Kyoto (1986), ou le siège de TV Asahi (2003) à Tokyo.

À l’étranger, il créé entre autres le Floating Pavilion (Groningue, Pays-Bas), le musée Aga-Khan (Toronto, Canada) et participe aux côtés de l’architecte français Jean Nouvel et de l’Anglais Norman Foster au projet d’édification de trois nouvelles tours sur le site Ground Zero (New York), où se trouvaient le World Trade Center.

