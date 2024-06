Xiao Xiao et Lei Lei : le temps est compté pour le transfert des pandas jumeaux en Chine

Actualités



Xiao Xiao



Lei Lei

Les pandas jumeaux du zoo d’Ueno, à Tokyo, fêteront leurs trois ans dimanche prochain, et la question se pose d’un éventuel transfert en Chine.

Le zoo accueille actuellement les jumeaux Xiao Xiao et Lei Lei, ainsi que leur père Ri Ri et leur mère Shin Shin. Ces deux derniers sont prêtés par la Chine dans le cadre d’un accord de conservation du panda géant conclu entre le gouvernement métropolitain de Tokyo et la Société chinoise de conservation de la faune et de la flore.

La sœur aînée des jumeaux, Xiang Xiang, pourrait peut-être fournir un indice sur la date de leur départ. Selon Tokyo, l’accord de conservation disait que Xiang Xiang, née en juin 2017, serait envoyée en Chine à l’âge de 2 ans. Son transfert a toutefois été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie et d’autres facteurs, et elle est finalement partie en Chine en février de l’année dernière, à l’âge de 5 ans et 8 mois.

Xiang Xiang est le premier panda géant qui a pu grandir au Japon après You You en 1988, ce qui explique l’engouement national qu’avait suscité sa naissance.

Un fonctionnaire du gouvernement métropolitain a refusé de donner des détails sur la date du départ de Xiao Xiao et Lei Lei, invoquant des obligations de confidentialité. Mais il toutefois déclaré : « Afin de contribuer aux efforts de reproduction des pandas, les jumeaux pourront être renvoyés en Chine lorsqu’ils auront atteint l’âge approprié. »

