Mitsubishi va se joindre à Nissan et Honda pour le développement de véhicules électriques

Nissan et Honda ont annoncé jeudi que Mitsubishi allait rejoindre leurs discussions au sujet d’un partenariat sur les voitures électriques. Leur collaboration portera sur le développement des technologies d’électrification et des logiciels, afin de pouvoir rivaliser avec les constructeurs étrangers, notamment chinois, qui ont un longueur d’avance dans ce domaine.

Au niveau national, le trio sera en concurrence avec le groupe mené par Toyota.

« Avec l“aide de Mitsubishi, nous allons pousser la réflexion sur les stratégies à développer pour obtenir de nouvelles synergies », a dit le président de Nissan Uchida Makoto.

Le président de Honda, Sanbe Toshihiro, a déclaré que la création d’une entreprise commune aux trois constructeurs était « l’une des possibilités ».

Nissan détient une participation d’environ 34 % dans Mitsubishi Motors. « Nous collaborons avec des partenaires variés pour un objectif de croissance », a dit Uchida Makoto. Mais il a souligné que le partenariat avec Renault, dans lequel Nissan détient une participation égale, ne changerait pas.

Nissan et Honda ont deja signé un accord de recherche sur le système de base des SDV (Software Defined Vehicle), qui permet d’améliorer les performances et les fonctions du véhicule lorsqu’on met à jour le logiciel embarqué. Leur objectif est de commercialiser cette technologie d’ici 2030. Ils ont également convenu de normaliser les spécifications des moteurs et des batteries, pour qu’ils puissent être utilisés dans les voitures des deux sociétés, et envisagent aussi de se compléter mutuellement avec des véhicules à essence et des véhicules électriques vendus dans le monde entier.

Un partenariat de ce type leur permet d’obtenir des avantages stratégiques comme le partage des coûts et de la main-d'œuvre dans la recherche.



Le président de Nissan (gauche) et celui de Honda, le 1er août

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]