Le prix de la Playstation 5 va augmenter de 13 000 yens

Sony Interactive Entertainment a fait savoir mardi que sa Playstation 5 allait coûter 13 000 yens de plus (80 euros) à partir du 2 septembre.

Cette première hausse de prix depuis novembre et la troisième depuis le lancement de la console s’explique par l’augmentation des coûts des matériaux et de la distribution. Le nouveau prix sera ainsi de 79 980 yens (495 euros) pour la Playstation 5 et de 72 980 yens (450 euros) pour la PlayStation 5 Digital Edition (sans lecteur de disque).

Les manettes de jeu sans fil coûteront également plus chers, avec un bond de 2 000 yens à 11 480 yens (70 euros).

