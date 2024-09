Nissan intègre à un robot une fonction de surveillance des enfants pour ne pas qu’ils soient laissés seuls dans les véhicules

Actualités

Le constructeur Nissan a annoncé mercredi qu’il avait ajouté à l’un de ses robots une fonction empêchant les enfants d’être laissés dans les véhicules.

Le robot « Iruyo » est co-développé avec le détaillant d’articles pour bébés Akachan Honpo. Sa nouvelle compétence permettra d’alerter les utilisateurs via leur smartphone lorsque la distance entre eux et le robot dépassera trois mètres et qu’un ou plusieurs enfants resteront dans la voiture.

La firme japonaise prévoit d’organiser des événements interactifs avec le robot afin de sensibiliser et d’éduquer le public à l’importance de ne pas laisser les enfants sans surveillance dans les véhicules.

Les responsables de Nissan ont expliqué qu’Iruyo, conçu pour être installé sur la banquette arrière, fait signe à l’enfant assis dans son siège lorsqu’on lui donne une instruction vocale. Il permet également au conducteur de vérifier si l’enfant dort ou non.



Le robot Iruyo (à gauche)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]