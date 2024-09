L’université de Tokyo va augmenter ses frais de scolarité à partir de la rentrée prochaine

Actualités

L’université de Tokyo, l’une des plus prestigieuses du Japon, a officiellement décidé d’augmenter ses frais de scolarité annuels de 100 000 yens (plus de 600 euros) à partir de la rentrée prochaine, en avril 2025. Il s’agit de la première hausse en 20 ans.

« Nous nous engageons en permanence à trouver des moyens de protéger nos ressources financières afin d’améliorer et renforcer l’environnement éducatif et d’apprentissage de nos actuels et futurs étudiants », a dit l’établissement. « L’augmentation des frais de scolarité est l’une des mesures visant à atteindre cet objectif. »

L’université a également mis en avant la nécessité de réunir des fonds pour promouvoir l’internationalisation de ses recherches et faire avancer la technologie numérique dans ses départements.

D’autres universités devraient probablement prendre une décision similaire.

Les frais d’inscription ont été fixés pour chaque université nationale selon une ordonnance ministérielle émise en 2004. Si le montant standard est de 535 800 yens, les établissements sont autorisés à le multiplier par 1,2 au maximum (642 960 yens).

