Il n’y aura pas de voitures volantes à l’Expo universelle d’Osaka 2025

Les quatre entreprises japonaises impliquées dans l’exploitation commerciale des voitures volantes pendant l’Expo universelle d’Osaka 2025 ont abandonné ce projet.

All Nippon Airways (ANA), Japan Airlines (JAL), Marubeni Corp. et SkyDrive Inc. sont confrontées à des retards dans l’obtention des certificats de sécurité pour leurs engins, les empêchant d’achever les préparatifs nécessaires à temps. Ils devraient annuler leurs vols de démonstration, qui étaient prévus pour l’événement.

L’utilisation de voitures volantes pour transporter les visiteurs était l’une des attractions phares illustrant le concept « Concevoir la société future pour nos vies », promu lors de l’Expo. Ces appareils devaient servir à se déplacer entre l’île artificielle de Yumeshima, le site de l’événement, et des lieux situés à proximité, comme l’aéroport du Kansai ou celui de Kobe.

L’Expo universelle d’Osaka aura lieu du 13 avril au 13 octobre 2025.

