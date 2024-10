Sony acquiert les droits musicaux des Pink Floyd pour 400 millions de dollars

Actualités



Les Pink Floyd en juillet 2005

Le Financial Times a rapporté mardi que les Pink Floyd avaient accepté de vendre leurs droits musicaux, y compris leurs chansons les plus populaires, à Sony Group pour environ 400 millions de dollars.

Selon le journal britannique, l’accord comprend le nom du groupe et les droits d’image de ses membres, ce qui permettra à Sony de vendre des produits connexes et de produire des films et des programmes télévisés.

Le groupe de rock anglais conservera les droits sur ses compositions, même s’il vend à Sony les droits sur sa musique enregistrée.

Pink Floyd est connu pour ses succès tels que The Dark Side of The Moon (1973) et The Wall (1979). En 2022, le groupe a sorti une nouvelle chanson pour la première fois depuis 28 ans en message de soutien à l’Ukraine.

Sony a également acquis les droits sur les catalogues musicaux de l’auteur-compositeur-interprète américain Bob Dylan et du rocker Bruce Springsteen.

