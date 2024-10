Trente personnes au Japon attaquent Meta en justice pour avoir laissé diffuser des publicités mensongères

Actualités



Le groupe d’avocats des plaignants se rendant au tribunal du district d’Osaka le 29 octobre.

Trente personnes au Japon ont attaqué en justice la société américaine Meta Platforms Inc (anciennement Facebook Inc) et sa branche japonaise pour avoir laissé diffuser des publicités mensongères d’investissement en utilisant le nom et le visage de célébrités sans permission.

Dans les plaintes déposées mardi auprès de cinq tribunaux de district (Saitama, Chiba, Yokohama, Osaka et Kobe), les victimes présumées demandent à Meta de payer un total de 435 millions de yens (2,6 millions d’euros) de dommages et intérêts.

Les plaignants affirment qu’ils ont été floués par de fausses annonces d’investissement postées sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram de Meta. Le montant dérobé dépasse les 100 millions de yens (600 000 euros).

« Meta affirme qu’il est difficile de supprimer les publicités douteuses, mais nous voulons prouver qu’il est illégal de les laisser telles quelles », a déclaré Kokufu Yasumichi, qui dirige l’équipe d’avocats des plaignants.

Les plaignants affirment que Meta est responsable d’avoir laissé ces publicités sans surveillance.

