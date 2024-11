« Opus », l’ultime œuvre de Sakamoto Ryuichi, sélectionnée aux Grammy Awards 2025

Actualités

Opus, l’album posthume de Sakamoto Ryûichi, figure sur la liste des nominés pour les Grammy Awards 2025.

Il s’agit du concert de piano solo que le grand compositeur japonais a donné en septembre 2022, six mois avant sa mort. La représentation avait été filmée en noir et blanc par l’un de ses fils, Neo Sora, selon les souhaits de son père qui voulait laisser une ultime œuvre « sous la forme d’un film », car son corps était tellement affaibli par la maladie qu’il ne se sentait plus capable d’organiser un concert.

Le musicien a ainsi sélectionné 20 compositions qu’il a intégrées dans Opus, dont « Merry Christmas, Mr Lawrence » (tiré du film du même nom, en français Furyo) et « Tong Poo », qu’il avait créé à l’époque de son groupe Yellow Magic Orchestra (YMO).

L’album est finalement sorti au courant de cette année et a été sélectionné dans la catégorie du meilleur album de New Age, Ambiance ou Chant. La cérémonie se déroulera le 2 février prochain.

Sakamoto Ryûichi a atteint une renommée mondiale à partir de la fin des années 1970, en tant que membre de YMO. Ses compositions puisent dans des registres variés, du classique au jazz et au rock en passant par la musique contemporaine, sans oublier des accents folkloriques venus du monde entier. Pourtant, loin de se laisser réduire à l’une de ces catégories, il a mis au point un style de musique unique en son genre.

Sakamoto, remis d’un cancer de l'œsophage en 2014, avait annoncé être atteint d’un cancer du rectum en 2021. Poursuivant son activité artistique tout en luttant contre la maladie, il avait sorti 12 en janvier 2023, qui était son premier album original en six ans.

Sakamoto avait remporté un Grammy et un Oscar pour la bande originale du Dernier Empereur (1987).

