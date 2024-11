La police japonaise aide les personnes qui veulent s’échapper de leurs emplois illégaux

Actualités

La police japonaise renforce son soutien aux personnes qui sont impliquées dans des « petits boulots illégaux » (yami baito) mais qui souhaitent s’en échapper.

Récemment, ce type d’emploi est souvent lié à des vols qui se produisent dans la région métropolitaine de Tokyo.

Les candidats envoient des photos de leurs documents d’identité aux recruteurs et finissent par ne plus pouvoir faire marche arrière par crainte d’éventuelles représailles contre eux-mêmes ou leur famille.

Selon l’Agence nationale de la police, entre le 18 octobre et le 7 novembre, les forces de sécurité ont pris des mesures de protection pour 46 personnes qui avaient postulé à ces yami baito, dont plus de la moitié étaient des jeunes. Parmi ces mesures, la mise à disposition de lieux de vie sûrs, le renforcement des patrouilles et l’octroi d’indemnités de réinstallation. La police a également mis en place un système permettant d’assurer immédiatement la sécurité de ces personnes en cas d’urgence si elles s’inscrivent à l’avance.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]