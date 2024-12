Nouvel échec du lancement d’une fusée privée au Japon

Actualités

La start-up japonaise Space One a échoué mercredi matin lors du deuxième lancement de sa petite fusée porteuse de satellite Kairos, après un premier échec en mars dernier.

La fusée a décollé du centre de lancement de Space One situé à Kushimoto (préf. Wakayama), et a dévié de sa trajectoire environ 80 secondes après en raison d’un problème interne. Le vol a été interrompu trois minutes plus tard.

En cas de succès, il s’agira du premier projet purement privé de mise en orbite d’un satellite au Japon.

L’engin de 18 mètres de long et de 23 tonnes transportait cinq satellites, dont un de la société Terra Space de la préfecture de Kyoto, qui contenait une statue de Bouddha pour prier pour la paix dans le monde.

« Nous allons examiner les causes de cet échec et décider des mesures pour ne pas répéter nos erreurs », a dit Toyoda Masakazu, le président de Space One.



Le président de Space One, Toyoda Masakazu

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]