Dix mois de prison requis à l’encontre de l’ancien PDG d’Olympus pour possession de drogue

Le 23 décembre, le ministère public a requis dix mois de prison pour Stefan Kaufmann, l’ancien PDG d’Olympus, le grand fabricant japonais d’équipements médicaux, pour possession de drogue.

Selon l’acte d’accusation, entre juin et novembre 2023, l’homme de 56 ans s’était procuré par trois fois à Tokyo de la cocaïne et du MDMA, une drogue de synthèse, auprès d’une femme de 44 ans qui se présentait comme une photographe. Les procureurs ont dit que Kaufmann avait commencé à consommer de la drogue sous la proposition d’un ami et qu’il en était devenu dépendant.

Pendant sa première audience au tribunal du district de Tokyo, Kaufmann a déclaré que les allégations étaient toutes vraies. Ses avocats ont dit qu’une amende serait une punition appropriée pour ses actes.

Le délibéré sera émis ce vendredi.

Originaire d’Allemagne, Kaufmann a rejoint le siège européen d’Olympus en 2003 et, après avoir occupé le poste de directeur exécutif et d’autres fonctions, a été nommé PDG en avril 2023. Il a été chargé de développer les activités mondiales de l’entreprise, qui est devenue un fabricant spécialisé dans les équipements médicaux à la suite d’une restructuration.

