Le Japon va augmenter de 10 % les indémnités des enseignants des écoles publiques

Le gouvernement japonais a décidé mardi d’augmenter progressivement les « indemnités d’ajustement » des enseignants des écoles publiques, qui sont payées en remplacement des heures supplémentaires, de 4 % du salaire de base actuel à 10 %.

Ce chiffre passera à 5 % en janvier 2026 et atteindra finalement 10 % en 2030. Le ministre des Finances Katô Katsunobu et la ministre de l’Éducation Abe Toshiko se sont mis d’accord sur cette hausse lors de leur rencontre plus tôt dans la journée.

Ces indemnités sont prévues dans les lois sur les mesures spéciales concernant les salaires des enseignants des écoles publiques. Cette augmentation sera la première depuis l’entrée en vigueur de la loi en 1972.

« Par conséquent, l’environnement dans lequel les enseignants travaillent changera radicalement », a déclaré la ministre de l’Éducation. Elle a également présenté des projets de réforme des méthodes de travail des enseignants, avec l’intention de réduire la moyenne mensuelle des heures supplémentaires d’environ 30 %, pour atteindre un total de 30 heures, sur une période de cinq ans jusqu’à l’exercice 2029 (avril 2029-mars 2030).

