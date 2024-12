Toyota fera un don d’un million de dollars à la cérémonie d’investiture de Donald Trump

Actualités

Une filiale de Toyota aux États-Unis prévoit de faire un don d’un million de dollars à la céremonie d’investiture de Donald Trump le 20 janvier prochain.

« Nous avons pris cette décision car les activités de Toyota sont également présentes aux États-Unis, comme beaucoup d’autres firmes », a expliqué un responsable des relations publiques du constructeur japonais.

Selon des médias américains, les fabricants Ford Motor et General Motors comptent aussi offrir chacun un million de dollars et fournir des véhicules lors de l’événement. D’autres grandes sociétés comme Amazon.com et Meta Platforms feront aussi un don financier.

Donald Trump a déclaré qu’il imposerait des droits de douane de 25 % sur les produits importés du Mexique et du Canada jusqu’à ce que ces deux pays stoppent la circulation de drogues et l’immigration clandestine vers les États-Unis. Certains craignent que si ces droits de douane sont appliqués, les constructeurs automobiles qui fabriquent des véhicules dans ces deux pays soient touchés.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]