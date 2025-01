Le Japonais Ichirô devient le premier Asiatique à intégrer le Temple de la renommée du baseball

Actualités



Ichirô le 21 janvier

La star de baseball Suzuki Ichirô est devenu mardi le tout premier joueur asiatique choisi pour avoir sa place dans le Temple de la renommée du baseball (Baseball Hall of Fame).

Affectueusement appelé « Ichirô » par ses fans et le monde du sport, l’ancien athlète de 51 ans a reçu l’approbation de 99,7 % de tous les journalistes de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique (BBWAA), soit 393 personnes, à un seul vote d’obtenir l’unanimité !

« Je n’ai pas les mots pour décrire ce qu’il m’arrive en ce jour », a-t-il dit en conférence de presse après sa consécration.

Ichirô a disputé 2 653 au cours de sa carrière en ligue majeure et accompli 3 089 coups sûrs. Il avait intégré les Mariners de Seattle à l’âge de 27 ans (2001-2012), puis les Yankees de New York (2012-2014) et les Marlins de Miami (2014-2017), pour revenir chez les Mariners (2018-2019) et prendre sa retraite à l’âge de 45 ans.

