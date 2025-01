La princesse Aiko participe pour la première fois à une récitation de poèmes de la nouvelle année

Actualités



Le couple impérial et la princesse Aiko (à droite), le 22 janvier

La princesse Aiko a pour la première fois participé à l’Utakai Hajime, la cérémonie de lecture de poèmes pour la nouvelle année, qui s’est tenue mercredi 22 janvier.

Lors de cet événement, qui se déroule dans la Salle des Pins (Matsu-no-ma) du palais impérial de Tokyo, les poèmes écrits par les membres de la famille impériale et les invités sont récités dans un style traditionnel. Le thème de cette année 2025 était le « rêve » (yume).

La jeune femme de 23 ans, enfant unique de l’empereur Naruhito et de l’impératrice Masako, qui a achevé ses études universitaires en avril dernier et travaille actuellement à la Croix-Rouge japonaise, a écrit un poème qui exprimait son impatience de revoir de nouveau ses amis.

« Jusqu’au jour où nous nous reverrons / Mes amis et moi / Allons poursuivre nos rêves » (Waga tomo to futatabi awan sono hi made oikakete yuku sorezore no yume)

Le souverain a quant à lui écrit un texte témoignant de son bonheur d’avoir écouté des enfants des provinces parler de leurs rêves et de leurs aspirations lors d’un voyage hors de Tokyo l’année dernière. L’impératrice a évoqué ses années d’études à l’Université d’Oxford, alors qu’elle travaillait en même temps pour le ministère japonais des Affaires étrangères, avant de se marier et d’intégrer la famille impériale.



La princesse Aiko récitant son poème.

