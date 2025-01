Le Japon ne participera pas à la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires

Actualités

Le Japon a fait savoir qu’il ne participera pas en tant qu’observateur à la réunion de la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN), qui se tiendra du 3 au 7 mars prochain à New York.

Le gouvernement envisage toutefois d’y envoyer des députés du Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir), afin de montrer sa détermination à faire disparaître ces instruments de destruction massive, ont communiqué des officiels.

Le Hidankyô, la Confédération des organisations des victimes de la bombe A et H, qui a reçu le prix Nobel de la paix l’année dernière, et le Kômeitô, le parti allié du pouvoir, avaient appelé l’exécutif a prendre part à cette réunion. Mais celui-ci a expliqué que le Japon avait besoin de prendre en compte sa dépendance à l’égard du parapluie nucléaire américain pour sa défense, car le pays est confronté à des menaces croissantes pour sa sécurité, notamment l’intensification des activités militaires de la Chine et de la Russie.

