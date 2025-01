Un homme arrêté après l’attaque mortelle au couteau de la gare de Nagano

Actualités

La police a arrêté dimanche Yaguchi Yûsuke, soupçonné d’être l’auteur de l’attaque au couteau qui a fait un mort et deux blessés à Nagano mercredi soir dernier.

L’homme de 46 ans ne semble pas être une connaissance de ses victimes. Son mobile reste toujours inconnu, et il a gardé le silence pendant son interrogatoire.

Selon l’enquête, Yaguchi s’est en pris à trois personnes qui attendaient à un arrêt de bus proche de la sortie Nord de la gare de Nagano. Il a mortellement poignardé un homme au niveau de la poitrine gauche et de l’épaule gauche, et a blessé une femme et un homme dans le dos. Ce dernier a été grièvement touché mais ses jours ne sont pas en danger. La femme a subi des blessures qui nécessitent environ une semaine de soins.



Image du suspect prise par les caméras de surveillance juste avant l’attaque.



L'inspecteur en chef de la police préfectorale de Nagano

