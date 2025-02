L’ami et ancien interprète d’Ohtani Shôhei écope de 4 ans de prison pour fraude bancaire et fiscale

Actualités



Mizuhara Ippei le 6 février

Le tribunal fédéral de Santa Ana, en Californie, a condamné jeudi Mizuhara Ippei, l’ami et ancien interprète du joueur japonais de baseball Ohtani Shôhei, à quatre ans et neuf mois de prison, marquant ainsi une étape importante dans l’affaire très médiatisée de transfert illégal d’argent impliquant l’athlète star des Dodgers de Los Angeles.

La justice américaine a également ordonné à l’homme de 40 ans de rembourser Ohtani.

Selon l’acte d’accusation, Mizuhara avait transféré 17 millions de dollars depuis le compte en banque d’Ohtani entre novembre 2021 et mars 2024 afin de payer ses dettes de jeux d’argent. Il avait aussi omis de déclarer 4,1 millions de dollars de ses gains illégaux en 2022. Le ministère public l’avait alors inculpé de fraude bancaire et de fausses déclarations d’impôts.

Les Dodgers ont licencié l’ancien interprète en mars 2024, après la révélation du scandale, et les procureurs ont déposé plainte au pénal le mois suivant. En mai, ces derniers ont conclu un accord avec la défense pour que Mizuhara plaide coupable en échange d’une réduction de peine (à quatre ans et neuf mois, alors que la peine maximale était de 33 ans).

Le mois dernier, les avocats de Mizuhara ont demandé un nouvel allègement de sa peine, clamant qu’il avait déjà été suffisamment puni à travers la ruine de sa réputation et la perte de sa carrière. La défense et les procureurs ont convenu de ne pas faire appel si la durée de l’emprisonnement était comprise entre quatre ans et neuf mois et cinq ans et onze mois.

