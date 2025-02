« Nippon Steel ne rachètera pas U.S. Steel », affirme de nouveau Donald Trump

Actualités

Pendant un entretien dimanche avec des journalistes à bord de l’Air Force One, le président Donald Trump a déclaré de nouveau qu’il n’autorisera pas Nippon Steel à faire l’acquisition de U.S. Steel, ajoutant qu’il comptait discuter prochainement avec le PDG du grand métallurgiste japonais.

Nippon Steel avait poursuivi son projet de rachat en partant du principe que U.S. Steel deviendrait l’une de ses filiales à part entière. Obtenir uniquement une participation partielle est un changement radical de ses plans.

Lors de la conférence de presse tenue vendredi à la Maison Blanche avec le Premier ministre Ishiba Shigeru à la suite de leur toute première rencontre, le dirigeant américain avait dit que Nippon Steel avait convenu d’investir de manière importante dans U.S. Steel plutôt que de racheter la firme.

À la fin de l’année dernière, l’ancien président Joe Biden avait bloqué l’acquisition par Nippon Steel en expliquant que cela « placerait l’un des plus grands producteurs américains d’acier sous contrôle étranger et créerait un risque pour notre sécurité nationale et nos chaînes d’approvisionnement essentielles ». Les deux entreprises avaient alors intenté une action en justice contre le gouvernement américain. Donald Trump, avant son investiture, avait également exprimé sur les réseaux sociaux son refus du rachat et son désir de renforcer l’industrie sidérurgique nationale par des droits de douant et des avantages fiscaux.

