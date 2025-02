La cote de popularité du dirigeant japonais tombe en « zone dangereuse », en dessous des 30 %

Actualités

Selon une enquête de l’agence de presse japonaise Jiji, le taux d’approbation du gouvernement du Premier ministre Ishiba Shigeru était de 28,5 % à la date du 9 février, soit une hausse de 0,3 % uniquement depuis le mois dernier.

Au Japon, les administrations dont la cote de popularité est inférieure à 30 % sont considérées comme étant « en zone dangereuse » et extrêmement fragiles.

Le sondage montre que 40,1 % des Japonais ont une image défavorable de leur gouvernement.

Par ailleurs, 58,7 % des personnes interrogées déclarent rejoindre l’opinion du Nippon Ishin no Kai (Parti japonais de l’Innovation), un parti d’opposition, qui appelle à la suppression du plafond de revenus pour rendre l’enseignement secondaire gratuit, dépassant largement les 25,6 % qui s’y sont opposés.

À la suite de la toute première rencontre entre Ishiba Shigeru et le président Donald Trump à la Maison Blanche le 7 février, 10,1 % des sondés disent croire à l’amélioration des relations nippo-américaine, alors que 23,2 % craignent qu’elles ne se détériorent et 51,3 % pensent qu’il n’y aura aucun changement notable.

Parmi les personnes interrogées qui soutiennent l’exécutif, 11,8 %, soit le groupe le plus large, expliquent qu’Ishiba Shigeru est le seul candidat possible pour assumer la fonction de dirigeant. 8,7 % affirment avoir confiance en lui, et 4,0 % jugent que la personne qui incarne le pouvoir importe peu.

