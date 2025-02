Toyota a dévoilé une zone de sa ville futuriste Woven City

Actualités



La place du quartier résidentiel, qui sera dotée de diverses technologies.



La route logistique de 10 mètres de profondeur



Un centre d’échange entre les ingénieurs et les habitants

Toyota a dévoilé samedi à la presse la zone de la première phase de son projet Woven City, une ville futuriste qui expérimentera les toutes dernières technologies liées à la mobilité.

Le lieu en question se situe dans la ville de Susono, dans la préfecture de Shizuoka, au sud-ouest de Tokyo. Pour l’instant, il couvre 47 000 mètres carrés. Huit des 14 bâtiments achevés l’année dernière sont des immeubles résidentiels, entourés d’un centre d’échange pour les ingénieurs et les habitants. Une centaine d’employés de Toyota devraient s’y installer avec leurs familles d’ici l’automne.

Il y a trois routes en surface, dont une pour les piétons et une pour les véhicules automatisés, et les feux de circulation sont dotés de divers capteurs mesurant entre autres le flux humain. Une « route logistique », construite à la suite de l’excavation d’une couche de lave souterraine de 10 mètres, relie tous les bâtiments et devrait être employée pour des essais de démonstration avec des robots de livraison automatisés.

« J’espère que de cet endroit naîtra la mobilité du futur », a déclaré Akio Toyoda, président de Toyota, lors d’une cérémonie marquant l’achèvement des bâtiments de la première phase de Woven City.

À terme, la ville devrait s’étendre sur 700 000 mètres carrés, soit 15 fois la taille du Tokyo Dome. Il est prévu que quelque 2 000 personnes y habitent.

