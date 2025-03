Guiness des Records : le Grand anneau de l’Expo universelle d’Osaka reconnu comme la plus grande structure en bois au monde

Actualités



Ishige Hiroyuki, président de la Japan Association for the 2025 World Exposition (centre) et l’architecte Fujimoto Sôsuke (droite)

Le 4 mars, le Guiness des Records a reconnu le « Grand Anneau » (Ôyane Ring), symbole de l’Expo universelle d’Osaka 2025, comme la plus grande structure en bois au monde. Il s’agit d’une architecture circulaire surélevée édifiée sur l’île artificielle de Yumeshima, à Osaka.

Selon le fameux Livre, le toit de 60 000 mètres carrés présente la plus grande surface construite jamais enregistrée pour une structure en bois.

Conçue par l’architecte Fujimoto Sôsuke, elle protège du soleil et de la pluie et encercle tous les pavillons des pays étrangers afin d’exprimer le message central de l’événément, à savoir « l’unité dans la diversité ». Sa circonférence est d’environ 2 000 mètres pour une hauteur allant de 12 à 20 mètres.

Le coût de la construction s’est élevé à 34,4 milliards de yens (215 millions d’euros). La structure a été achevée en février.

L’Expo universelle d’Osaka se déroulera pendant six mois à partir du 13 avril 2025.

