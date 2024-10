Le « Grand Anneau », symbole de l’Expo universelle d’Osaka 2025

L’Expo universelle d’Osaka 2025 ouvrira ses portes le 13 avril de l’année prochaine. Le « Grand Anneau », la plus grande structure circulaire en bois au monde, a été achevé le 21 août dernier et une cérémonie a été organisée le 13 septembre pour célébrer l’événement. Nous nous sommes rendus sur place.

Le « Grand Anneau » (Ôyane Ring) est une structure circulaire surélevée en bois de 2 000 mètres de circonférence, construite sur l’île artificielle de Yumeshima, à Osaka. La structure forme un circuit autour du site de l’Exposition et des principaux pavillons thématiques et pavillons de chaque pays actuellement en cours de construction.

Le toit de l’Anneau sera aménagé en pont-promenade à 12 mètres de hauteur baptisé « Ring Skywalk », avec une vue globale sur l’ensemble du site, mais également au niveau du sol, ce qui permettra aux visiteurs d’admirer la beauté de l’architecture en bois tout en étant protégé du vent, de la pluie et du soleil.



Le Grand Anneau, vu depuis le 50e étage de la Sakishima Cosmo Tower, du gouvernement d’Osaka.



Le Grand Anneau sera une promenade circulaire à une hauteur de 12 mètres, avec des espaces verts parsemés de fleurs.



Vue d’artiste de la promenade Ring Skywalk achevée. (Image avec l’autorisation de l’Association japonaise de l’exposition universelle 2025)



Par temps clair, on aperçoit le grand pont Akashi Kaikyô, qui relie l’île principaple du Japon à l’île d’Awaji.



Au niveau du sol, la promenade sous l’anneau (Ring Grandwalk) permettra de se balader sous le Grand Anneau et d’admirer la structure à piliers et poutres qui témoigne du haut niveau des techniques japonaises de construction en bois.

La principale attraction de l’Exposition : les pavillons du monde entier

Le coût total du toit principal est de 34,4 milliards de yens (210 millions d’euros), et quelque 27 000 m3 de bois sont utilisés. Les travaux sur les piliers, les poutres et les planchers sont presque terminés. Il ne reste plus que l’installation des ascenseurs et la plantation des espaces verts avant l’ouverture de l’exposition.

La construction des pavillons internationaux, un temps compromise en raison de difficultés d’approvisionnement de matériaux et de sélection des entrepreneurs, est désormais sur les rails, la disposition des pavillons de 157 pays est désormais fixée.

Fujimoto Sôsuke, concepteur et producteur du lieu, laisse parler son émotion.

« Divers pays, divers peuples, connectés comme un seul homme, unis dans leur volonté de construire l’avenir. La connexion de l’Anneau est le premier pas dans cette direction. L’objectif principal de l’Expo, ce sont les pavillons qui seront bâtis à l’intérieur. Des pays du monde entier y présenteront leurs différentes merveilles. L’anneau symbolise ce qui les lie entre eux et à tous les autres ».



À l’intérieur du Grand Anneau, la construction des pavillons se poursuit à un rythme rapide.



« J’ai hâte de monter sur l’Anneau et d’en faire le tour ! », déclare Fujimoto avec le sourire.

L’Expo durera 184 jours, du 13 avril au 13 octobre 2025, et devrait accueillir 28,2 millions de visiteurs. Le Grand Anneau du toit sera démonté après la fermeture de l’exposition. Le bois sera réutilisé, selon une procédure et des coûts actuellement à l’étude par des autorités locales et des entreprises de construction.

La Tour du Soleil, symbole de l’Expo d’Osaka de 1970, devait également être démolie, mais les demandes ferventes du public pour sa conservation ont été telles qu’elle a finalement été préservée de manière permanente. Le Grand Anneau étant une structure conçue pour n’être utilisée que pendant une période limitée, le coût des travaux de construction supplémentaires rend sa réalisation difficile, mais le gouverneur d’Osaka, Yoshimura Hirofumi, a suggéré que sa préservation soit envisagée, et l’on espère qu’il sera transmis en héritage sous une forme ou une autre.



Certaines sections utilisent du bois en provenance de la ville de Namie, dans la préfecture de Fukushima, une région touchée par le tremblement de terre de l’Est du Japon.



Une œuvre du club de calligraphie de l’université Ritsumeikan a été présentée lors de la cérémonie commémorative.

(Reportage et texte de Hashino Yukinori, de Nippon.com. Photo de titre : présentation d’une calligraphie d’étudiants de l’université Ritsumeikan à l’occasion de la cérémonie d’achèvement du Grand Anneau. Tout à droite, la mascotte de l’Expo, Myaku-Myaku). Toutes les photos sont de Nippon.com, sauf mentions contraires.)