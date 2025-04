Fujitsu utilise l’IA pour déterminer rapidement la teneur en graisse du thon

Actualités

Fujitsu et d’autres entreprises ont développé un appareil employant l’intelligence artificielle pour mesurer la teneur en graisse d’un thon blanc (Thunnus alalunga) congelé, un indicateur largement utilisé pour déterminer la qualité de la saveur du poisson.

Une telle technologie permettra de spécifier rapidement si les portions de thon blanc qui seront distribuées sur le marché doivent être étiquetées comme étant de haute qualité ou à utiliser pour les produits transformés. Il n’y aura pas besoin de s’apuyer sur une inspection visuelle.

Les développeurs ont expliqué que l’appareil devrait contribuer à élargir la distribution du thon à consommer cru.

L’appareil sera lancé au Japon en juin et s’adressera notamment aux entreprises de transformation des produits de la mer. Fujitsu et les autres sociétés visent à étendre la portée de l’analyse automatisée à d’autres espèces de poisson dont les volumes de distribution sont importants, comme le thon jaune (Thunnus albacares) et la bonite (Katsuwonus pelamis), ce qui permettra également d’évaluer la fraîcheur, la texture et le goût du poisson.

Étant donné la popularité de la cuisine japonaise sur le marché mondial, les développeurs envisagent également de rendre l’appareil disponible à l’étranger.



L’appareil en question

