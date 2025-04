[Vidéo] Un aperçu du majestueux Queen Elizabeth à quai à Yokohama

Actualités

Cette année, le sublime paquebot britannique Queen Elizabeth effectue entre mars et mai des croisières de luxe au départ et à destination de Yokohama. À cette occasion, le 7 avril, l’intérieur somptueux et élégant a pu être révélé à la presse japonaise.

