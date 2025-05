Le Japon va réduire les coûts d’électricité et de gaz de 1 000 yens pendant trois mois

Actualités

Le gouvernement japonais envisage de réduire les coûts moyens mensuels d’électricité et de gaz dans les foyers de 1 000 yens entre juillet et septembre, au moment où la facture est particulièrement élevée en raison de l’utilisation continue de la climatisation.

Pour financer cette mesure, l’exécutif compte se servir des fonds de l’exercice fiscal 2025.

Les détails seront annoncés ultérieurement.

La même décision avait été prise l’année dernière entre août et octobre, et cette année entre janvier et mars.

