Promouvoir l’entreprenariat des femmes dans les zones rurales : l’exécutif annonce un nouveau plan

Actualités

Le gouvernement japonais compte encourager l’entreprenariat des femmes dans les régions du pays afin de faire face à leur exode vers les grandes villes. Des séminaires et des conférences seront entre autres tenus dans des centres spéciaux mis en place par les collectivités locales.

Ce projet, présenté lundi lors d’une réunion du Comité pour l’égalité des sexes, organisée par le secrétaire général du Cabinet Hayashi Yoshimasa, sera officiellement adopté d’ici la fin du mois.

Le plan met sur la table l’urgente nécessité de rendre les régions plus attractives pour les femmes, dans un contexte où celles-ci sont de plus en plus nombreuses à migrer dans la mégalopole de Tokyo.

Considérant comme un problème important leur manque de perspectives d’emploi pour dans les zones rurales, l’exécutif y améliorera les systèmes de conseil pour les startups et aidera les femmes concernées par l’entreprenariat à établir des réseaux avec les associations économiques locales et les institutions financières.

Le sujet de l’emploi du nom de jeune fille dans les sociétés, actuellement en discussion au parlement, a également été évoqué dans le projet. Celui-ci demandait à étendre davantage cette possibilité. (Voir également notre article : Utiliser le nom de jeune fille sur son lieu de travail : la majorité des entreprises japonaises y est favorable)



Hayashi Yoshimasa (centre), le secrétaire général du Cabinet, le 2 juin

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]