Cellules iPS : la dernière phase des essais cliniques sur la maladie d’Alzheimer familiale a débuté à Kyoto

Actualités

Des chercheurs japonais ont fait savoir mardi qu’ils entamaient la dernière phase des essais cliniques d’un médicament développé grâce aux cellules iPS sur des patients atteints de la maladie d’Alzheimer familiale. Cette pathologie transmise de génération en génération est bien plus rare que la maladie d’Alzheimer courante, qui n’a pas de cause génétique clairement définie.

L’équipe scientifique est composée de membres du Centre de recherche et d’application sur les iPS (CiRA) de l’Université de Kyoto, et de la société Towa Pharmaceutical, qui fabrique et met en vente des médicaments génériques.

Ces essais ont pour objectif de confirmer la sûreté et l’efficacité du traitement afin d’obtenir une autorisation réglementaire, qui permettra l’utilisation et la commercialisation du produit.

En 2017, le professeur Inoue Haruhisa, du CiRA, ainsi que d’autres personnes avaient conduit une étude pour trouver un composé capable de réduire la prolofération de la protéine bêta-amyloïde, responsable de la maladie d’Alzheimer, en utilisant des cellules iPS.

La technologie des cellules iPS, développée par le professeur Yamanaka Shinya en 2006 (et qui a reçu le prix Nobel de médecine six ans plus tard), consiste à prélever des cellules d’un adulte provenant d’un minuscule échantillon de peau ou de sang pour les reprogrammer et les cultiver en vue de créer une quantité illimitée de cellules capables de se différencier et de générer des cellules spécifiques aux tissus tels que ceux dont sont constitués les muscles, les os, le cœur, le foie, les vaisseaux sanguins et les nerfs. C’est l’un des espoirs majeurs pour traiter les maladies encore incurables à ce jour.

(Voir également notre article : Le futur de la médecine régénérative : le Japon leader mondial dans la technique des cellules iPS)



Le professeur Inoue Haruhisa et son équipe

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]