La saison des pluies a débuté à Tokyo et ses régions environnantes

L’Agence météorologique japonaise a annoncé que la saison des pluies (tsuyu) avait débuté à Tokyo et ses préfectures environnantes, ainsi que sur la côte centre-ouest (Hokuriku).

Dans la région métropolitaine, le tsuyu a commencé trois jours plus tard qu’une année ordinaire et onze jours plus tôt que l’année dernière.

L’Agence doit encore déclarer l’arrivée de la saison des pluies dans le nord et le nord-est de l’île principale de Honshû. Ce phénomène ne concerne pas l’île septentrionale de Hokkaidô.

(Voir également notre article : Saison des pluies au Japon : la carte et les données des précipitations)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]