Méga-séisme de la fosse de Nankai : le gouvernement veut réduire de 80 % le nombre de morts

Le gouvernement japonais prévoit de se fixer l’objectif de réduire de 80 %, au cours des dix prochaines années, le nombre de victimes d’un éventuel méga-séisme dans la fosse de Nankai, au large de la côte pacifique du pays, par rapport aux estimations récentes qui font état de 298 000 morts en raison d’un tsunami et des effondrements de structures.

Cet objectif sera inclus dans un nouveau « Plan de base pour la promotion de la prévention des catastrophes », qui devrait être adopté par le Conseil central de gestion des catastrophes du gouvernement au début du mois de juillet.

L’exécutif s’efforcera également de réduire de moitié le nombre de bâtiments brûlés et détruits, qui sont évalués actuellement à 2,35 millions.

Si le Plan de base existant énumère les mesures d’urgence en cas de tremblement de terre et les objectifs d’atténuation des désastres pour les dix prochaines années, le gouvernement travaille actuellement à la mise à jour de ce plan en s’appuyant sur les projections des dégâts publiées par un rapport en mars dernier. Devraient ainsi s’y ajouter le développement plus poussé des abris d’évacuation et le stockage des fournitures d’urgence afin d’éviter les décès par cause indirecte (malnutrition etc.).

Le séisme de la fosse de Nankai devrait causer des dommages économiques de 292 200 milliards de yens (1 800 milliards d’euros). Le rapport de mars soulignait également que si un séisme de cette ampleur devait se produire, il devrait toucher un total de 149 municipalités dans 10 des 47 préfectures du pays.

