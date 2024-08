Les risques de la fosse de Nankai : des méga séismes tous les 100 à 150 ans

Japan Data

Après le violent tremblement de terre qui s’est produit le 8 août dernier, l’Agence météorologique japonaise étudie la relation possible avec le risque qu’un méga séisme survienne dans la fosse de Nankai, qui s’étend sur la côte Pacifique à partir du centre jusqu’au sud-ouest du pays. Les séismes de la fosse de Nankai sont généralement de grande ampleur et se répètent à intervalles réguliers, tous les 100 ou 150 ans. Plusieurs fois dans le passé, les épisodes sismiques se sont déroulés en deux phases avec un décalage entre deux catastrophes. Voyons en détail la chronologie de ces phénomènes depuis les temps anciens.

Le 8 août 2024, il est 16 h 43 quand sur l’île de Kyûshû, la ville de Nichinan est frappée par un tremblement de terre dont les secousses sont d’intensité « 6- » sur l’échelle japonaise shindo, soit le troisième niveau le plus élevé. Les estimations indiquent que le foyer est à 31 km de profondeur et que la magnitude est de 7,1 sur l’échelle de Richter.

Les experts de l’Agence japonaise de météorologie émettent une alerte car l’épicentre se situe à la verticale de la fosse de Nankai. Leurs doutes se voient confirmés, il est fort probable qu’un méga séisme se produise bientôt dans la zone.

Les séismes de la fosse de Nankai sont généralement de grande ampleur et se répètent à intervalles réguliers, tous les 100 ou 150 ans. Leur foyer est à la jonction des plaques philippine et continentale, ils se produisent dans une zone qui s’étend des hauts fonds de la mer de Hyûga (à Kyûshû, au sud-ouest) à la baie de Suruga (préfecture de Shizuoka, sur la côte centre-est).

Les derniers grands tremblements de terre de la fosse de Nankai ont eu lieu il y a 80 ans, celui de Shôwa Tônankai s’est produit en 1944 et celui de Shôwa Nankai en 1946. La probabilité est de 70 à 80 % qu’un méga séisme frappe le Japon dans les 30 prochaines années. Selon les dernières estimations du Conseil central de prévention des catastrophes du gouvernement (datant de 2019), le bilan humain pourrait alors s’élever à 231 000 morts ou disparus et 2 094 000 bâtiments finiraient complètement détruits ou incendiés.

Chronologie des grands séismes de la fosse de Nankai

◆ 29 novembre 684, le séisme de Hakuhô (M 8,3)

Zone épicentrale : du large du cap Ashizuri à Shikoku (ville de Tosashimizu, préfecture de Kôchi) au large du cap Shio (ville de Kushimoto, préfecture de Wakayama).

Dégâts : glissements de terrain, rivières sortant de leur lit, effondrement de nombreux bâtiments administratifs, temples et sanctuaires, personnes et bétail tués ou blessés. Un tsunami coule des navires à Tosa.

◆ 26 août 887, le séisme de Ninna (M 8,3)

Zone épicentrale : du cap Ashizuri au large de la ville d’Omaezaki (préfecture de Shizuoka).

Dommages : morts écrasés sous les décombres à Kyoto dans l’effondrement de bâtiments administratifs et de résidences privées, noyades à cause du tsunami.

◆ 17 décembre 1096, le séisme d’Eichô Tôkai (M 8,0-8,5)

◆ 22 février 1099, le séisme de Kôwa Nankai (M 8,0-8,3)

Zone épicentrale : pour le premier séisme (Eichô à l’est) la zone s’étend du cap Shio à Omaezaki. Pour le second au sud (Kôwa), la zone s’étend du cap Ashizuri au cap Shio. Un décalage de près de 2 ans et 2 mois sépare les deux catastrophes.

Dommages : le séisme d’Eichô a provoqué la chute de la monumentale cloche du temple Tôdai-ji à Nara, le passage couvert du temple Yakushi s’est effondré et un tsunami s’est abattu sur Ise et Suruga. Le séisme de Kôwa a fait tomber la grande porte ainsi que les auvents du temple Kôfuku de Nara.

◆ 3 août 1361, le séisme de Shôhei-Nankai (M 8,0-8,5)

Zone épicentrale : du cap Ashizuri au large d’Omaezaki.

Dégâts : importants dégâts à Settsu (zone allant du sud-est de Hyôgo, au nord du centre d’Osaka), et sur l’île de Shikoku à Awa (préfecture de Tokushima) ainsi qu’à Tosa (préfecture de Kôchi). Effondrement du bâtiment principal (kondô) du Settsu Shitenno-ji.

◆ 20 septembre 1498, le séisme de Meiô Tôkai (M 8,2-8,4)

Zone épicentrale : de la baie de Suruga au large du cap Shio.

Dommages : d’importantes secousses le long de la côte de Kii à Bôsô (préfecture de Chiba) et à Kai (préfecture de Yamanashi) font s’effondrer des bâtiments du sanctuaire de Kumano Hongû (préfecture de Wakayama). Un tsunami s’engouffre loin dans les terres à Bôsô provoquant de nombreuses morts par noyade.

◆ 3 février 1605, le séisme de Keichô (M 7,9)

Zone épicentrale : d’Omaezaki au large du cap Ashizuri.

Dégâts : les secousses causent peu de dégâts, mais un tsunami frappe Kyûshû sur sa côte pacifique à Inubôsaki (ville de Chôshi, préfecture de Chiba) et des vagues de 30 mètres de haut déferlent à Shikoku sur Awa Tomo-ura (ville de Kaiyô, préfecture de Tokushima).

◆ 28 octobre 1707, le séisme de Hôei (M 8,6)

Zone épicentrale : vaste zone allant du large des côtes d’Enshû au large de la préfecture de Kôchi.

Dommages : effondrement de maisons sur la côte pacifique, mais aussi dans une vaste zone allant de l’ouest de Kai (préfecture de Yamanashi), à Shinano (préfecture de Nagano), en passant par Mino (préfecture de Gifu) et Toyama d’une part, et d’autre part, dans une zone s’étendant du centre de Suruga jusqu’à Kyûshû en passant par l’ouest de Kai et Shinano. Un tsunami déferle le long de la côte pacifique, sur la péninsule d’Izu ainsi que sur Kyûshû.

Note : le 31 décembre 1703, quatre ans avant Hôei, le tremblement de terre de Genroku de magnitude 8,1,secoue le Japon. Un mois et demi après Hôei, le mont Fuji entre en éruption (16 décembre 1707).

◆23 décembre 1854, le séisme d’Ansei Tôkai (M 8,4)

◆24 décembre 1854, le séisme d’Ansei Nankai (M 8,4)

Zone épicentrale : pour le premier séisme à l’est (Tôkai), de la baie de Suruga au large à l’ouest de la péninsule de Kii. Pour le second à l’ouest (Nankai), du large de la péninsule de Kii au large de Shikoku. Près de 30 heures séparent les deux tremblements de terre.

Dégâts : les dégâts les plus importants touchent l’embouchure du fleuve Tenryû, mais aussi Kôfu, Matsumoto et Fukui. Un tsunami déferle le long des côtes de Bôsô et de Tosa

◆7 décembre 1944, le séisme de Shôwa Tônankai (M 7,9)

◆21 décembre 1946, le séisme de Shôwa Nankai (M 8,0)

Zone épicentrale : pour le séisme de Tônankai, du large de l’ouest de la péninsule orientale de Kii jusqu’aux côtes de la mer d’Enshû. Pour le second au sud (nankai), de l’ouest de la péninsule de Kii jusqu’à la côte pacifique de Shikoku. Deux ans séparent les deux tremblements de terre.

Dommages : le tremblement de terre de Tônankai a causé d’importants dommages à Shizuoka, Aichi, Gifu et Mie. Le séisme de Nankai a provoqué des tsunamis qui ont touché une vaste zone allant de la péninsule de Bôsô aux côtes de Kyûshû.

(Photo de titre : la zone épicentrale du séisme de la fosse de Nankai. Kyôdô)