L’ancien interprète d’Ohtani Shôhei a commencé à purger sa peine de prison

Mizuhara Ippei, l’ami et ancien interprète du joueur japonais de baseball Ohtani Shôhei, a commencé à purger sa peine aux États-Unis, a-t-on appris lundi.

En février, l’homme de 40 ans avait été condamné à quatre ans et neuf mois d’emprisonnement pour fraude bancaire et fiscale qui avait nui à la star des Dodgers de Los Angeles.

Selon les autorités fédérales, il est détenu dans un centre pénitentiaire à faible sécurité à Allenwood, en Pennsylvanie. L’établissement a le deuxième niveau de sécurité le plus bas parmi les cinq niveaux de sécurité des prisons américaines, qui sont classés en fonction de facteurs tels que la gravité des crimes et le risque d’évasion des prisonniers.

Mizuhara n’ayant pas la citoyenneté américaine, il est prévu qu’il soit renvoyé au Japon après l’achèvement de sa peine.

Il avait transféré 17 millions de dollars depuis le compte en banque d’Ohtani entre novembre 2021 et mars 2024 afin de payer ses dettes de jeux d’argent. Il avait aussi omis de déclarer 4,1 millions de dollars de ses gains illégaux en 2022. Le ministère public l’avait alors inculpé de fraude bancaire et de fausses déclarations d’impôts. Les Dodgers l’avaient licencié en mars 2024, après la révélation du scandale, et les procureurs avaient déposé plainte au pénal le mois suivant. Ces derniers avaient par la suite conclu un accord avec la défense pour que Mizuhara plaide coupable en échange d’une réduction de peine (à quatre ans et neuf mois, alors que la peine maximale était de 33 ans).

