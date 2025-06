Jeux d’argent en ligne : une loi japonaise interdit la publicité pour ce genre de sites

Actualités

Le Parlement japonais a adopté mercredi la révision d’un projet de loi sur la dépendance aux jeux, qui vise principalement à interdire les publicités et les informations qui attirent les gens vers les sites de casino en ligne.

Le projet de loi appelle également le gouvernement central et les autorités locales à prendre des mesures pour sensibiliser le public au caractère illégal des jeux d’argent sur les casinos en ligne.

La loi révisée, qui sera promulguée d’ici la fin du mois et entrera en vigueur trois mois après, stipule qu’il est illégal d’ouvrir et d’exploiter des sites et des applications de casino en ligne au Japon.

Selon une étude menée par l’Agence de la police nationale sur la fréquentation des casinos en ligne, 3,45 % de la population totale (soit environ 3,4 millions d’individus) ont utilisé au moins une fois un casino en ligne exploité à l’étranger. 2,02 % (soit près de 2 millions d’individus) le font actuellement.

(Voir aussi notre article : Les casinos en ligne au Japon : plus de 3 millions de joueurs malgré l’illégalité)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]