Des artefacts ont été confirmés comme appartenant au plus grand tumulus du Japon

Une équipe japonaise a découvert ce qui semble être une partie du mobilier funéraire du kofun Daisenryô, le plus grand tumulus du Japon et l’une des plus grandes sépultures du monde (486 mètres). Situé à Sakai, dans la préfecture d’Osaka, le site aurait été construit vers le milieu du Ve siècle, et il est dit que l’empereur Nintoku y serait enterré.

Les chercheurs ont annoncé qu’un couteau (appelé kondôsôtôsu) en métal et une partie d’une armure ont été confirmés comme appartenant à ce tertre funéraire géant en forme de trou de serrure, classé au patrimoine mondial de l’humanité. Parmi les scientifiques se trouvent des membres du gouvernement de la ville, de l’Université Kokugakuin et de Nippon Steel Technology.

Selon le groupe, les armures et autres objets ont été découverts dans le tumulus de Daisen au début de l’ère Meiji (1868-1912). La plupart d’entre eux auraient été réinhumés, mais certains étaient en possession du charpentier et antiquaire Kashiwagi Kaichirô (1841-1898), qui collectionnait et étudiait les artefacts historiques. L’université Kokugakuin a acheté sa collection l’année dernière.

Une illustration de Kashiwagi suggère que l’armure se trouvait parmi les objets funéraires dans le tumulus. Cependant, aucune preuve matérielle ne permet de le confirmer.

