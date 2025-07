Book-off recycle le plastique des CD et DVD pour fabriquer et vendre des articles du quotidien

Actualités

Bookoff Group Holdings, la chaîne de magasins de produits de seconde main, va intensifier ses efforts pour recycler les CD et les DVD en articles d’usage courant.

Bookoff se débarrasse chaque année de 1 700 tonnes de disques et de boîtiers invendus provenant de ses quelque 800 points de vente répartis dans tout le pays.

En janvier, la chaîne a commencé à vendre des paniers de rangement et d’autres articles fabriqués à partir de plastique recyclé, dans lequel une partie des déchets est utilisée comme matériau, et elle compte proposer une gamme de plus en plus large de produits du quotidien dans l’objectif de recycler tous les disques invendus et leurs boîtiers dans ses magasins.

Les opérations de fabrication de produits finis à partir des déchets plastiques, notamment le broyage, le lavage et le traitement, sont confiées à d’autres entreprises.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]