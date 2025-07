Plus de 10 000 personnes hospitalisées pour des coups de chaleur en une semaine au Japon

Actualités

Selon l’Agence de gestion des incendies et des catastrophes naturelles, 10 048 personnes ont été transportées à l’hôpital dans la semaine du 29 juin au 6 juillet. Le chiffre a ainsi plus que doublé par rapport à la semaine précédente, et a dépassé les 10 000 pour la première fois cette année.

Environ 60 % des personnes concernées étaient âgées de 65 ans ou plus. Huit sont mortes. 40 % ont connu ces symptômes chez eux ou à l’intérieur d’autres bâtiments.

Chaque année plus d’un millier de Japonais décèdent en raison de coups de chaleur. L’Agence rappelle qu’il est important, par temps chaud, d’utiliser correctement son climatiseur, de veiller à s’hydrater régulièrement et de compenser les pertes hydrosodées, avant même de commencer à avoir soif.

