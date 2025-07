[Vidéo] Ferveur nocturne à Kyoto pour le festival de Gion

Actualités

Le festival de Gion, l’un des trois plus grands du Japon, se tient durant le mois de juillet à Kyoto. Et comme chaque année, la journée du 17 est celle qui attire le plus de monde : 23 chars yamahoko sompteusement décorés ont défilé dans le centre de l’ancienne capitale impériale accompagnés de plusieurs centaines de personnes. Ce spectacle emblématique de l’été japonais, en l’honneur du sanctuaire Yasaka, se perpétue depuis le IXe siècle afin de lutter contre les épidémies.

