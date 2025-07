Un chef d’un gang de voleurs agissant sous le nom de « Luffy » condamné à 20 ans de prison

Actualités

Le tribunal du district de Tokyo a condamné mercredi Kojima Tomonobu (photo), l’un des chefs d’un groupe criminel basé aux Philippines, à 20 ans de réclusion pour son implication dans une série de vols et de fraudes à travers le Japon.

Il s’agit du premier verdict concernant l’un des quatre leaders de cette organisation. Ils agissaient sous des pseudonymes dont l’un était « Luffy », en référence au manga One Piece.

Le juge a dit que ce procédé de vol était « un nouveau type de crime grave », et que cette lourde peine avait été prononcée « dans une optique de dissuasion ».

L’homme de 47 ans a été accusé d’avoir recruté des personnes pour leur proposer de commettre des vols et cambriolages entre octobre et décembre 2022, dont certains ont eu lieu dans le centre et dans la banlieue de Tokyo, et dans la ville d’Iwakuni, au sud-ouest du pays. Il aurait de même participé à une escroquerie à hauteur de 54 millions de yens (315 000 euros) en 2019.

Ce groupe criminel œuvrait depuis les Philippines en envoyant des instuctions via l’application Telegram à des personnes sur le terrain, leur suggérant des délits moyennant de grosses récompenses. Ce phénomène de yami baito (« travail de l’ombre) est significatif au Japon depuis 2020 environ.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]