« Tiens bon, Ishiba ! »: un rassemblement a eu lieu pour encourager le Premier ministre à rester à son poste

Environ 200 personnes se sont rassemblées devant la résidence du Premier ministre (Kantei) à Tokyo vendredi soir pour encourager Ishiba Shigeru à rester à son poste.

La manifestation a eu lieu alors que le dirigeant japonais subit des pressions croissantes au sein de son parti, le Parti libéral-démocrate (PLD), pour qu’il démissionne après que la coalition PLD-Kômeitô, au pouvoir, a perdu la majorité à la Chambre des conseillers lors des élections du 20 juillet.

Lors du rassemblement, un organisateur a lu une déclaration décrivant Ishiba comme un homme intègre et exprimant l’espoir qu’il continue à travailler à la tête du gouvernement. Des participants ont crié « Tiens bon, Ishiba ! » et « Ne démissionne pas ! ».

En parallèle, certaines personnes se sont rendues sur les lieux et ont protesté contre la manifestation en exhortant le Premier ministre à quitter ses fonctions.

Un avis de manifestation a été publié sur X dans la nuit de jeudi à vendredi. À la fin de la manifestation, vers 20 heures, elle avait été vue plus de 1,75 million de fois et repostée plus de 4 700 fois.

