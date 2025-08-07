Le fils de l’ancien gourou de la secte Aum officiellement reconnu comme le chef d’Aleph

Actualités

L’Agence japonaise de renseignement pour la sécurité publique (PSIA) a officiellement reconnu le deuxième fils d’Asahara Shôko, ancien gourou de la secte Aum, comme chef de l’organisation qui lui a succédé, Aleph.

Asahara Shôko, de son vrai nom Matsumoto Chizuo, avait été déclaré responsable de l’attentat au gaz sarin perpétré dans le métro de Tokyo le 20 mars 1995, causant la mort de 13 personnes. Il avait été condamné à mort puis exécuté en 2018.

Le mois dernier, afin de prendre des mesures administratives contre Aleph, la PSIA avait effectué une demande d’action en vertu de la loi visant à contrôler les organisations qui ont commis des meurtres de masse. L’agence avait alors déclaré que le fils dirigeait la supervision d’Aleph en participant à son processus décisionnel, ajoutant que l’épouse d’Asahara, âgée de 66 ans, assistait le fils en tant que tutrice.

Dans la requête présentée à la Commission d’examen de la sécurité publique, la PSIA a affirmé que, depuis environ 2014, le fils d’Asahara jouait un rôle clé dans la prise de décisions de cette secte, telles que la nomination du dirigeant, les sanctions à l’encontre des membres, les réponses aux litiges et les rapports aux autorités. Elle a de même souligné que le fils avait exercé les fonctions de prédicateur auprès des membres les plus anciens, organisant d’importantes cérémonies religieuses et rédigeant des publications.



Le domicile du fils d’Ashara Shôko, identifié par la PSIA, dans la ville de Koshigaya, préfecture de Saitama.

